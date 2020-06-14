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Espreso.tvОбществоНовый антирекорд коронавируса в Украине: 648 больных в сутки

Новый антирекорд коронавируса в Украине: 648 больных в сутки


фото: hawaiipublicradio.org
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 14 июня в Украине подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев

Всего в Украине 489 334 больных исследованы методом ПЦР и 78822 - методом ИФА, передает Еспресо.TV .

Заболевания подтверждено в 2294 детей и 5494 медиков.

Госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 314 пациентов.

22240 больных находились на амбулаторном лечении.

Распределение больных Covid-19 по областям:

Винницкая обл. - 1393 (851 выздоровел)

Волынская обл. - 1398 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. - 292 (128 выздоровели)

Житомирская обл. - 1045 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1632 (684 выздоровели)

Запорожская обл. - 527 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1728 (1013 выздоровели)

г. Киев - 3904 (1164 выздоровели)

Киевская обл. - 1995 (724 выздоровели)

Кировоградская обл. - 582 (476 выздоровели)

Луганская обл. - 52 (47 выздоровели)

Львовская обл. - 2797 (618 выздоровели)

Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. - 1099 (423 выздоровели)

Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. - 2341 (1280 выздоровели)

Сумская обл. - 215 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1427 (1020 выздоровели)

Харьковская обл. - 1521 (715 выздоровели)

Херсонская обл. - 180 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 556 (416 выздоровели)

Черкасская обл. - 543 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3916 (1225 выздоровели)

Черниговская обл. - 410 (81 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 июня 2020 в Центр поступило 864 сообщение о подозрении на COVID-19.

Всего с началу 2020 года поступило 71376 сообщений о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

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