Новый антирекорд коронавируса в Украине: 648 больных в сутки
Всего в Украине 489 334 больных исследованы методом ПЦР и 78822 - методом ИФА, передает Еспресо.TV .
Заболевания подтверждено в 2294 детей и 5494 медиков.
Госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 314 пациентов.
22240 больных находились на амбулаторном лечении.
Распределение больных Covid-19 по областям:
Винницкая обл. - 1393 (851 выздоровел)
Волынская обл. - 1398 (449 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)
Донецкая обл. - 292 (128 выздоровели)
Житомирская обл. - 1045 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1632 (684 выздоровели)
Запорожская обл. - 527 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1728 (1013 выздоровели)
г. Киев - 3904 (1164 выздоровели)
Киевская обл. - 1995 (724 выздоровели)
Кировоградская обл. - 582 (476 выздоровели)
Луганская обл. - 52 (47 выздоровели)
Львовская обл. - 2797 (618 выздоровели)
Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)
Одесская обл. - 1099 (423 выздоровели)
Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. - 2341 (1280 выздоровели)
Сумская обл. - 215 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1427 (1020 выздоровели)
Харьковская обл. - 1521 (715 выздоровели)
Херсонская обл. - 180 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 556 (416 выздоровели)
Черкасская обл. - 543 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3916 (1225 выздоровели)
Черниговская обл. - 410 (81 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 июня 2020 в Центр поступило 864 сообщение о подозрении на COVID-19.
Всего с началу 2020 года поступило 71376 сообщений о подозрении на COVID-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine