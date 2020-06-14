Кулеба отметил распространение в украинских СМИ антизападной риторики

14 июня, 2020, 21:49

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики

Об этом сообщает Укринформ .

По его словам, подобная риторика совершенно не соответствует интересам украинского народа.

"Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не соответствует интересам украинского народа", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он подчеркнул, что подобная риторика отсутствует во властной вертикали.

"Но никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или по вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет. Мы абсолютно убеждены в том, что Украина в дальнейшем будет двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу ", - отметил Кулеба.

Напомним, 14 июня Дмитрий Кулеба заявил, что Украина держит Минский процесс на "немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

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