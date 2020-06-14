Украина держит Минский процесс на немецко-французском аппарате ИВЛ, - Кулеба

14 июня, 2020, 19:46

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина держит Минский процесс на "немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких"

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, наконец, будет вынуждена идти на конструктив", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в таком случае аргументы России о якобы саботаже "Минска" со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне действий дипломатов.

Вместе с тем он констатировал, что Украине приходится держать Минский процесс на "аппарате ИВЛ".

"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - сказал Кулеба.

Напомним, 7 июня Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не проявляет никакого конструктива, чтобы возобновить переговоры в нормандском формате.

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