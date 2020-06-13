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Espreso.tvМирSpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников

SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников


фото: twitter.com/SpaceX
Американская компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 58 микроспутников

Об этом сообщает SpaceX в twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink 13 июня.

Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету. Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал в США.

Кроме спутников на орбиту были выведены три аппарата американской компании Planet Labs, предназначенные для мониторинга поверхности Земли.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

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