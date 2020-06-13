SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников
Об этом сообщает SpaceX в twitter.
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink 13 июня.
Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету. Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал в США.
Кроме спутников на орбиту были выведены три аппарата американской компании Planet Labs, предназначенные для мониторинга поверхности Земли.
Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
Liftoff! pic.twitter.com/NuKBSc0esf- SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020
- Напомним, 4 июня ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников в рамках программы Starlink
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb