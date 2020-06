SpaceX запустила в космос еще 60 спутников

4 июня, 2020, 08:18

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников в рамках программы Starlink

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Запуск состоялся в 4:25 утра по Киеву с мыса Канаверал во Флориде.

После запуска первая ступень ракеты успешно приводнился на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" (Конечно, я все еще тебя люблю) в Атлантическом океани.Це уже восьмой запуск в рамках программы Starlink. Предыдущий состоялся 23 апреля. Теперь на орбите находятся 480 спутников, каждый массой 260 килограммов.

Программа Starlink - проект компании SpaceX - имеет целью создание дешевого и доступного интернета в мире. Сначала компания планирует развернуть орбитальную группу в 12 тыс. Спутников для создания полномасштабной сети, а дальше расширить ее до 30 тыс. спутников.

