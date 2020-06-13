Польша открыла границы с Евросоюзом

13 июня, 2020, 19:09

13 июня Польша открыла границы с соседними странами Евросоюза после трехмесячного запрета

Об этом сообщает Радио Свобода .

Ранее Варшава ослабила контроль на границе с Литвой 12 июня. Открытие границ с Германией, Чехией, Словакией вступило в силу в полночь по местному времени.

Некоторые требования для въезда гражданам стран не из Евросоюза также ослаблены, однако меры контроля на границе с Украиной, Беларусью и российским Калининградом продолжают действовать.

Польша также не восстановила железнодорожное сообщение со странами вне ЕС. Граждане России, Беларуси или Украины могут въехать на польскую территорию, если имеют одного или обоих супругов с польским гражданством или разрешение на работу в этой стране.

Ожидается, что воздушное сообщение между Польшей и ЕС возобновится 16 июня. Пока неизвестно, когда начнет работу железнодорожное сообщение в пределах блока.

10 июня стало известно, что Польша с 13 июня откроет границы с другими странами Европейского Союза, а с 16 июня планирует возобновить международные авиаперевозки.

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