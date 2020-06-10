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Espreso.tvМирПольша планирует открыть границы со странами ЕС с 13 июня

Польша планирует открыть границы со странами ЕС с 13 июня


фото: PAP
Польша с 13 июня откроет границы с другими странами Европейского Союза, а с 16 июня планирует возобновить международные авиаперевозки

Об этом сообщил 10 июня глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает канцелярия премьера в Twitter.

"С 13 июня откроем границы Польши с другими странами ЕС. Решение пока ограничивается границами со странами Евросоюза. Нам нужны как можно быстрее контакты со странами ЕС, чтобы все вернулось в прежнее состояние", - сообщил Моравецкий.

Он отметил, что с 16 июня восстанавливаются также международные авиаперевозки.

"Мы уже сегодня контактируем с LOT (польский национальный авиаперевозчик - ред.), чтобы эта компания могла соответствующим образом планировать возвращение к предоставлению своих услуг", - сказал польский премьер.

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