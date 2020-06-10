Польша планирует открыть границы со странами ЕС с 13 июня
Об этом сообщил 10 июня глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает канцелярия премьера в Twitter.
"С 13 июня откроем границы Польши с другими странами ЕС. Решение пока ограничивается границами со странами Евросоюза. Нам нужны как можно быстрее контакты со странами ЕС, чтобы все вернулось в прежнее состояние", - сообщил Моравецкий.
Он отметил, что с 16 июня восстанавливаются также международные авиаперевозки.
"Мы уже сегодня контактируем с LOT (польский национальный авиаперевозчик - ред.), чтобы эта компания могла соответствующим образом планировать возвращение к предоставлению своих услуг", - сказал польский премьер.
Premier @MorawieckiM w # Łochów : Od 13 czerwca otwieramy granice Polski na państwa #UE .- Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 10, 2020
- Напомним, в Польше отменили обязанность одевания масок на улице.
- Правительство Польши планировало обнародовать решение о дальнейших шагах по снятию ограничений на пересечение границ по 11 июня .
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