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Espreso.tvОбществоМАУ планирует возобновить продажу билетов на авиарейсы только 1 августа

МАУ планирует возобновить продажу билетов на авиарейсы только 1 августа


фото: Укрінформ
Международные авиалинии Украины планируют закрыть продажу билетов на все рейсы до 1 августа 2020 года

Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает Укринформ.

По его словам, "Международные авиалинии Украины", вероятно, закроют продажу билетов до 1 августа.

"Все авиакомпании мира сегодня имеют открытую продажу на будущие периоды, которые выходят за рамки карантина. Например, мы закрывали свою продажу до 1 июля, понимая, что до 1 июля ничего не произойдет в авиации. Сейчас мы наверняка закроем все продажи до 1 августа, для того чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей пассажиру путешествовать", - сказал Дыхне.

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