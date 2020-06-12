Куда украинцы смогут улететь после 15 июня: перечень стран

12 июня, 2020, 14:30

Уже с 15 июня Украина возобновит регулярное авиационное сообщение с другими странами мира

Об этом напомнил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, добавив перечень разрешенных для полетов стран.

По информации Криклия, с 15 июня граждане Украины смогут путешествовать без ограничений на границе в Албанию и США.

Также готовы принимать украинцев Великобритания, но с последующим соблюдением карантина 14 дней, Турция - без ограничений на границе, но с тестированием на Covid-19 по прибытию.

Чуть позже - с 27 июня - мы сможем отправиться в Тунис. Однако там тоже надо будет сделать тестирование по прибытию.

Что касается других направлений, которые активно обсуждались в последнее время, пока решения не приняты. Собственно, будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией с 1 июля. Это произойдет, если в Украине улучшится эпидемическая ситуация.