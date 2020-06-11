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Espreso.tvСпортЭто бессмыслица: Клопп заблокировал трансфер лидера "Шахтера" в "Ливерпуль"

Это бессмыслица: Клопп заблокировал трансфер лидера "Шахтера" в "Ливерпуль"


фото: Getty Images
В 2016 году главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заблокировал переход бразильского футболиста "Шахтера" Алекса Тейшейры в английский клуб

Об этом сообщает Daily Star .

По информации издания, в начале 2016 года "Ливерпуль" вел переговоры с "Шахтером" о покупке Алекса Тейшейры, однако стороны не пришли к согласию.

По данным, которыми располагает британский журналист Джеймс Пирс, соглашение лично забраковал Юрген Клопп, который за несколько месяцев до этого возглавил "Ливерпуль".

Выяснилось, что "Шахтер" потребовал за бразильца 24,5 млн фунтов. Руководство "Ливерпуля" было готово осуществить трансфер, но последнее слово было за Клоппом. Именно немец и отказался утвердить соглашение и назвал его "бессмыслицей" из-за завышенной суммы отступных.

В итоге, Алекс Тейшейра, через несколько недель после срыва переговоров с "Ливерпулем", оставил "Шахтер". Его за 45 млн фунтов купил китайский клуб "Цзянсу Сунин", в котором бразилец выступает до сих пор.

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