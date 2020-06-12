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Espreso.tvОбществоЗеленский пригласил Швецию строить в Украине мусороперерабатывающие заводы

Зеленский пригласил Швецию строить в Украине мусороперерабатывающие заводы


фото: infa.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции совместными усилиями строить мусороперерабатывающие заводы в Украине

Об этом шла речь в телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левен в пятницу, передает пресс-служба ОПУ.

" Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине", - сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей парижского саммита в нормандском формате. Кроме того, он отметил необходимость возвращения Крыма на повестку дня.

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