Зеленский пригласил Швецию строить в Украине мусороперерабатывающие заводы

12 июня, 2020, 17:03

Об этом шла речь в телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левен в пятницу, передает пресс-служба ОПУ.

" Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине", - сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей парижского саммита в нормандском формате. Кроме того, он отметил необходимость возвращения Крыма на повестку дня.