Владимир Кличко попал в рейтинг лучших спортсменов ХХІ века
12 июня, 2020, 14:06
Топ-10 лучших спортсменов мира:
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов-мужчин ХХІ века
Об этом сообщает Marca.
В спортивном рейтинге от испанского издания Marca Кличко занял девяносто восьмое место и стал единственным представителем Украины.
Лучшим спортсменом ХХІ века признали 23-кратного олимпийского чемпиона, пловца Майкла Фелпса.
Топ-10 лучших спортсменов мира:
1.Майкл Фелпс (плавание)
2. Усэйн Болт (бег)
3. Роджер Федерер (теннис)
4. Рафаэль Надаль (теннис)
5. Коби Брайант (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Лионель Месси (футбол)
8. Льюис Гамильтон (автогонки)
9. Валентино Росси (мотогонки)
10. Криштиану Роналду (футбол)
- 10 июня стало известно, что легендарный американский спортсмен Флойд Мейвезер считает себя лучшим боксером в истории .
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