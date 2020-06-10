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Espreso.tvСпортМейвезер назвал лучшего боксера всех времен

Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен


фото: Getty Images
Легендарный американский спортсмен Флойд Мейвезер считает себя лучшим боксером в истории

Об этом сообщает ESPN .

Мейвезер также сравнил себя и культового Мохаммеда Али.

"Мохаммед Али? Он был чемпионом только в одном дивизионе и по факту трижды проиграл Кену Нортону. Правда, Мохаммед отстаивал свои принципы в эпоху, когда афроамериканцы не могли постоять за своих. По каким критериям мы оцениваем лучших бойцов? Если на основании борьбы за свою дело, то здесь лидирует Али. Но если оценивать минимальный вред и количество рекордов, то это Флойд Мейвезер ", - сказал американец.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер провел последний поединок в карьере против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бой состоялся в августе 2017 года.

За боксерскую карьеру американец провел 50 боев, а с ринга всегда выходил победителем.

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