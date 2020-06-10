Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен
Об этом сообщает ESPN .
Мейвезер также сравнил себя и культового Мохаммеда Али.
"Мохаммед Али? Он был чемпионом только в одном дивизионе и по факту трижды проиграл Кену Нортону. Правда, Мохаммед отстаивал свои принципы в эпоху, когда афроамериканцы не могли постоять за своих. По каким критериям мы оцениваем лучших бойцов? Если на основании борьбы за свою дело, то здесь лидирует Али. Но если оценивать минимальный вред и количество рекордов, то это Флойд Мейвезер ", - сказал американец.
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер провел последний поединок в карьере против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бой состоялся в августе 2017 года.
За боксерскую карьеру американец провел 50 боев, а с ринга всегда выходил победителем.
- 2 июня стало известно, что Мейвезер предложил семье погибшего при задержании полицейскими Джорджа Флойда оплатить его похороны
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят