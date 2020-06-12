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Espreso.tvОбществоВерховный Суд отказал Трубе в восстановлении в должности главы ГБР

Верховный Суд отказал Трубе в восстановлении в должности главы ГБР


фото: dbr.gov.ua
Верховный Суд отказал экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе в восстановлении в должности

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Труба просил признать незаконным решение президента Владимира Зеленского о его увольнении.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет подано в течение пяти дней.

  • 28 января экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд через указ президента об увольнении с должности.

 

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