Верховный Суд отказал Трубе в восстановлении в должности главы ГБР
12 июня, 2020, 15:03
Верховный Суд отказал экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе в восстановлении в должности
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Труба просил признать незаконным решение президента Владимира Зеленского о его увольнении.
"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.
Полный текст решения будет подано в течение пяти дней.
- 28 января экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд через указ президента об увольнении с должности.
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