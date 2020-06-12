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Espreso.tvОбществоВ Житомире госпитализировали 15 воспитанников детдома по подозрению на коронавирус

В Житомире госпитализировали 15 воспитанников детдома по подозрению на коронавирус


фото: reuters
В Житомире 15 воспитанников специализированного дома ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу, поскольку они контактировали с больным COVID-19

Об этом на брифинге сказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает " Укринформ ".

"Дети переведены из специализированного дома ребенка в детскую городскую больницу в связи с контактом с инфицированным коронавируса", - отметил чиновник.

Он отметил, что дети находятся на карантине, их общее состояние удовлетворительное и признаков заболевания у них нет.

"После 14-дневного карантина им проведут ПЦР-диагностику", - добавил Суслик.

Сейчас в области коронавирус подтвердили у 67 детей.

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