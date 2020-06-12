В Киеве на военную службу призовут 600 человек

12 июня, 2020, 16:03

Военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин заявил, что в столице в июне-июле на службу призовут 600 человек

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, сообщает УНИАН .

"Плановое задание для призыва на срочную военную службу для Киева составляет 600 граждан, из которых 392 человека - для прохождения службы в рядах ВСУ, 150 человек - это Нацгвардия, 35 человек - Государственная пограничная служба и 23 гражданина будут призваны в Государственную специальную службу транспорта", - заявил Клявлин.

Клявлин отметил, что расходы, предусмотренные на одного призывника, составляют более 4,2 тыс. гривен, которые будут выплачены призывнику и будут зачислены на его лицевой счет в день отправки в учебные воинские части.

"Согласно нашим статистическим данным призыву на военную службу в Киеве подлежит 65 тыс. 984 человека, из них 12 тыс. 851 - это граждане, не достигшие 20-летнего возраста и призываются в ряды ВСУ с их согласия, 53 тыс. 133 гражданина - это призывники в возрасте от 20 до 27 лет ", - отметил Клявлин.