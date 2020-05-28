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Espreso.tvОбществоПризыв в ВСУ: Генштаб разъяснил порядок рекрутирования для мужчин 18-26 лет

Призыв в ВСУ: Генштаб разъяснил порядок рекрутирования для мужчин 18-26 лет


фото: mil.gov.ua
Призыв пройдет в мае-июле 2020 года, юноши 18-19 лет могут служить только по собственному желанию

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Согласно Закону Украины" О воинской обязанности и военной службе "на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигли 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу ", - говорится в сообщении.

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Определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию по письменному заявлению.

"Кроме того, Министром обороны Украины направлено письмо к главам призывных комиссий всех уровней (исх. От 04.02.2020 №220 / 664), в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", - отметили в Генштабе.

 

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