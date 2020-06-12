Укрзализныця отстранила от работы руководителя направления грузовых перевозок

12 июня, 2020, 12:53

Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение об отстранении от полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки Романа Веприцкого

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также УЗ рекомендовала правительству, которое является акционером компании, уволить Веприцкого с занимаемой должности.

"Укрзализныця начинает поиск нового менеджера, который возглавит эту бизнес-вертикаль", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания приняла решение рекомендовать Кабмину прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами Сергея Кушнира.

Напомним, что 22 мая стало известно, что детективы НАБУ пришли с обыском к служащим Укрзализныци , по информации СМИ - именно к Роману Веприцкому. Сначала сообщалось, что обыск проходит по делу Бориспольского экспресса. Однако позже Веприцкий заявил, что детективы НАБУ не сообщали ему о подозрении в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц компании при осуществлении закупок программного обеспечения на электронное приобретение билетов сообщением Киев-Борисполь.