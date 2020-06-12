Укрзализныця отстранила от работы руководителя направления грузовых перевозок
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Также УЗ рекомендовала правительству, которое является акционером компании, уволить Веприцкого с занимаемой должности.
"Укрзализныця начинает поиск нового менеджера, который возглавит эту бизнес-вертикаль", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, компания приняла решение рекомендовать Кабмину прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами Сергея Кушнира.
Напомним, что 22 мая стало известно, что детективы НАБУ пришли с обыском к служащим Укрзализныци , по информации СМИ - именно к Роману Веприцкому. Сначала сообщалось, что обыск проходит по делу Бориспольского экспресса. Однако позже Веприцкий заявил, что детективы НАБУ не сообщали ему о подозрении в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц компании при осуществлении закупок программного обеспечения на электронное приобретение билетов сообщением Киев-Борисполь.
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