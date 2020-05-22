НАБУ проводит обыски у служащих Укрзализныци

22 мая, 2020, 15:05

Детективы НАБУ проводят обыски у служебных лиц Укрзализныци и представителей ряда частных компаний

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц Укрзализныци при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения Киев-Борисполь (так называемый Бориспольский экспресс)", - рассказали в НАБУ.

Расследование продолжается с декабря 2018 года. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В НАБУ отметили, что руководство Укрзализныци способствует осуществлению расследования.