НАБУ проводит обыски у служащих Укрзализныци
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook.
"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц Укрзализныци при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения Киев-Борисполь (так называемый Бориспольский экспресс)", - рассказали в НАБУ.
Расследование продолжается с декабря 2018 года. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В НАБУ отметили, что руководство Укрзализныци способствует осуществлению расследования.
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