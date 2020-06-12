Страховой полис и 14-дневная обсервациям: МЗ обнародовало правила въезда в Украину во время карантина

12 июня, 2020, 21:07

Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила въезда в Украину из других стран и оккупированных территорий во время карантина

Правила обнародованы в Telegram-канале МЗ.

Министерство здравоохранения Украины разработало правила въезда в Украину из других стран и оккупированных территорий во время карантина.

Согласно правилам, иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

Разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.

Для въезда с временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дий дома", которое необходимо для контроля за самоизоляцией.

А люди, которые прибыли из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию.

Напомним, уже с 15 июня Украина возобновит регулярное авиационное сообщение с другими странами мира.

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