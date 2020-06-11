Клубы первой украинской лиги проголосовали за продолжение чемпионата
11 июня, 2020, 16:47
На конференции ПФЛ клубы первой лиги проголосовали за продолжение чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает официальный сайт харьковского "Металлиста-1925".
За решение продолжить чемпионат проголосовали 11 представителей клубов, 4 голоса были против продолжения сезона, 1 участник голосования воздержался.
В турнирной таблице первой лиги львовский "Рух" идет на первой строчке. Второе место у луцкой "Волыни". Третью-шестую строчки делят "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес".
- 19 мая стало известно, что львовский "Рух" сменит домашний стадион, если сумеет выйти в украинскую премьер-лигу
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