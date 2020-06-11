Клубы первой украинской лиги проголосовали за продолжение чемпионата

11 июня, 2020, 16:47

На конференции ПФЛ клубы первой лиги проголосовали за продолжение чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт харьковского "Металлиста-1925".

За решение продолжить чемпионат проголосовали 11 представителей клубов, 4 голоса были против продолжения сезона, 1 участник голосования воздержался.

В турнирной таблице первой лиги львовский "Рух" идет на первой строчке. Второе место у луцкой "Волыни". Третью-шестую строчки делят "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес".