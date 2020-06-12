Республиканцы в Конгрессе предложили внести Медведчука в черный список

12 июня, 2020, 12:43

Право-консервативные республиканцы Палаты представителей США в докладе об усилении политики в отношении России предложили ввести санкции против "руководителей российской пропаганды" и других лиц, связанных с Кремлем

В новом докладе "Укрепление Америки" и противодействие глобальным угрозам "представители республиканского кокуса Republican Study Committee, в который входит около 150 конгрессменов, предлагают ввести беспрецедентно жесткие санкции против России, Китая и Ирана.

Одна из предложенных мер - ввести санкции против "лидеров российской пропаганды и тех, кто ведет подрывную деятельность против партнеров США из бывшего Советского Союза, и поручить Государственному департаменту подготовить доклад о связанных с Кремлем олигархах, которые финансируют российскую военную агрессию".

В числе тех, кто продвигает интересы России в Украине, указан кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. В докладе говорится, что пророссийский олигарх использует свою медиаимперию для распространения российской пропаганды в Украине.

Республиканцы также предлагают ввести санкции против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, который является близким союзником Путина и продвигает российские интересы в Грузии.

Напомним, что доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам" опубликован Republican Study Committee - внутрипартийной группой, объединяющей право-консервативных республиканцев в Конгрессе. Сейчас насчитывает 147 конгрессменов. В группу входил, среди прочих, нынешний вице-президент Майк Пенс, когда в 2005-2007 гг. представлял Индиану в нижней палате.

Предложенные санкции не являются внесенным в Конгресс законопроектом и выполняют роль рекомендаций.