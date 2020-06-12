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Espreso.tvОбществоРада рассмотрит программу правительства на следующей неделе, - Разумков

Рада рассмотрит программу правительства на следующей неделе, - Разумков

Глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламент, скорее всего, в следующий четверг рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров Украины

Об этом Разумков сказал в интервью bukvy.

"На этой неделе - думаю, что в четверг или пятницу - она будет отправлена в Раду и на следующей неделе, не позднее пятницы, скорее всего в четверг, программа правительства будет рассматриваться парламентом", - сообщил Разумков.

Он отметил, что есть гарантия того, что Программа будет намного качественнее, чем предыдущая.

"Поддержит ли его Рада? Надеюсь, что да. Но посмотрим на документ", - добавил Разумков.

  • Напомним, правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.
  • Комитеты ВР на рассмотрении отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.
  • Впоследствии, Верховная Рада отправила на доработку Программу действий Кабинета министров Украины.

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