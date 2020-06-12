"Надо установить причины": Зеленский о росте количества инфицированных COVID-19

12 июня, 2020, 15:47

Об этом он заявил во время селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что увеличилось количество тестирований на COVID-19, и за сутки в среднем проводится около 20 тыс. ПЦР и ИФА-тестов.

Зеленский добавил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестов, поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

Напомним, по состоянию на 12 июня в Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 870 - смертельные, 13567 пациентов выздоровели.

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