Количество заражений коронавируса в Украине приблизилась к 30 тыс. За сутки - 683 новых случая

12 июня, 2020, 11:38

По состоянию на 9:00 пятницы, 12 июня, в Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 870 - смертельных, 13 567 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 11 июня было зафиксировано 683 новых случая, 16 пациентов умерли, 426 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1317 случаев;

Волынская область - 1313 случаев;

Днепропетровская область - 983 случая;

Донецкая область - 279 случаев;

Житомирская область - 1013 случаев;

Закарпатская область - 1506 случаев;

Запорожская область - 515 случаев;

Ивано-Франковская область - 1669 случаев;

Кировоградская область - 568 случаев;

г. Киев - 3766 случаев;

Киевская область - 1931 случай;

Львовская область - 2526 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 316 случаев;

Одесская область - 1065 случаев;

Полтавская область - 277 случаев;

Ривненская область - 2231 случай;

Сумская область - 204 случая;

Тернопольская область - 1372 случая;

Харьковская область - 1426 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 529 случаев;

Черновицкая область - 3831 случай;

Черкасская область - 517 случаев;

Черниговская область - 366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 г. в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 521 сообщение о подозрении на COVID-19.

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