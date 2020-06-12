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Espreso.tvОбществоКоличество заражений коронавируса в Украине приблизилась к 30 тыс. За сутки - 683 новых случая

Количество заражений коронавируса в Украине приблизилась к 30 тыс. За сутки - 683 новых случая

По состоянию на 9:00 пятницы, 12 июня, в Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 870 - смертельных, 13 567 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 11 июня было зафиксировано 683 новых случая, 16 пациентов умерли, 426 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1317 случаев;
Волынская область - 1313 случаев;
Днепропетровская область - 983 случая;
Донецкая область - 279 случаев;
Житомирская область - 1013 случаев;
Закарпатская область - 1506 случаев;
Запорожская область - 515 случаев;
Ивано-Франковская область - 1669 случаев;
Кировоградская область - 568 случаев;
г. Киев - 3766 случаев;
Киевская область - 1931 случай;
Львовская область - 2526 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 316 случаев;
Одесская область - 1065 случаев;
Полтавская область - 277 случаев;
Ривненская область - 2231 случай;
Сумская область - 204 случая;
Тернопольская область - 1372 случая;
Харьковская область - 1426 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 529 случаев;
Черновицкая область - 3831 случай;
Черкасская область - 517 случаев;
Черниговская область - 366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 г. в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 521 сообщение о подозрении на COVID-19.

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