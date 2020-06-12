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Espreso.tvОбществоПоджог авто адвоката в Одессе: задержали двух подозреваемых, - СМИ

Поджог авто адвоката в Одессе: задержали двух подозреваемых, - СМИ

Полиция Одессы задержала двух человек, которые могут быть причастны к поджогу автомобиля главы Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Максима Болдина

Об этом сообщил Укринформу источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам полиции удалось задержать двух жителей Кривого Рога, которых подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовался адвокат Болдин. Ведется расследование", - отметил собеседник агентства, уклонившись от подробностей.

Так же отказалась прокомментировать ситуацию с поджогом авто управляющего партнера юридической фирмы inTrust руководитель отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Любовь Гордиевская.

"Я не уполномочена комментировать факт, связанный с поджогом автомобиля. Могу только подтвердить, что 11 июня полицией проводились оперативно-розыскные мероприятия и задержали двух человек, которые могут быть причастны к совершению преступления", - сказала Гордиевская.

Как сообщалось, преднамеренный поджог автомобиля Mercedes, которым пользовался глава Высшего ревизионной комиссии адвокатуры Болдин, был совершен в переулке Катаева, рядом с офисом фирмы inTrust.

Глава Всеукраинского профессионального союза адвокатов Надежда Коренная заявила, что по "нашей предварительной версии, это связано с его адвокатской деятельностью".

Управляющий партнер юридической фирмы inTrust Болдин является одним из адвокатов Игоря Павловского, которого обвиняют в организации покушения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Молодая женщина перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

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