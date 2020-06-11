В Одессе подожгли автомобиль адвоката Болдина

11 июня, 2020, 22:37

В центре Одессы, в переулке Катаева, 11 июня злоумышленник совершил поджог автомобиля, которым пользовался адвокат Максим Болдин - глава Высшей ревизионной комиссии адвокатуры

Об этом глава Всеукраинского профессионального союза адвокатов Надежда Коренная сообщила на своей странице в Facebook.

"Только нашему коллеге адвокату Максиму Болдину в Одессе подожгли автомобиль. По нашей предварительной версии, это связано с его адвокатской деятельностью", - отметила Коренная.

Коренная обнародовала видео с места преступления.

В Одесском главке Нацполиции корреспонденту Укринформа сообщили, что подозреваемый в поджоге автомобиля Меrcedes рядом с офисом юридической фирмы inTrust задержан. Начато расследование причин и обстоятельств совершения преступления. Однако официальных комментариев в полиции пока не предоставляют.

Отметим, что управляющий партнер юридической фирмы inTrust Болдин является одним из адвокатов Игоря Павловского, которого обвиняют в организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которую 31 июля 2018 г. облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Молодая женщина перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.