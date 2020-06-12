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Espreso.tvСпортМихайличенко хочет вернуть в "Динамо" форварда сборной Польши

Михайличенко хочет вернуть в "Динамо" форварда сборной Польши


фото: Getty Images
Форвард итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик в ближайшее время может вернуться в киевское "Динамо"

Об этом сообщает Betnews365 .

29-летний поляк уже получил трансферное предложение от киевского клуба. В трансфере лично заинтересован главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

В текущем сезоне Теодорчик провел 9 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 1,7 млн евро. Его контракт с "Удинезе" рассчитан до лета 2022 года.

Польский нападающий выступал за "Динамо" в период с 2014-го 2017-й год. На его счету 42 матча, 16 голов и 2 ассиста.

 

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