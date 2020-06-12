Михайличенко хочет вернуть в "Динамо" форварда сборной Польши
12 июня, 2020, 16:46
Форвард итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик в ближайшее время может вернуться в киевское "Динамо"
Об этом сообщает Betnews365 .
29-летний поляк уже получил трансферное предложение от киевского клуба. В трансфере лично заинтересован главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.
В текущем сезоне Теодорчик провел 9 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 1,7 млн евро. Его контракт с "Удинезе" рассчитан до лета 2022 года.
Польский нападающий выступал за "Динамо" в период с 2014-го 2017-й год. На его счету 42 матча, 16 голов и 2 ассиста.
- 20 июня стало известно, что полузащитник Виктор Цыганков восстановился от травмы и поможет киевском "Динамо" в матче против луганской "Зари".
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