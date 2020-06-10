Лидер "Динамо" восстановился от травмы перед ключевым матчем в борьбе за место в ЛЧ

10 июня, 2020, 16:16

Полузащитник Виктор Цыганков восстановился от травмы и поможет киевскому "Динамо" в матче против луганской "Зари"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Хавбек восстановился после повреждения передней поверхности бедра и начал подготовку к матчу 26-го тура УПЛ против луганской "Зари", который состоится 13 июня.

Встреча является ключевой в борьбе за второе место, которое позволит сыграть в Лиге чемпионов. В турнирной таблице УПЛ команды имеют равное количество баллов и занимают 2-3 место.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 16 млн евро.