 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛидер "Динамо" восстановился от травмы перед ключевым матчем в борьбе за место в ЛЧ

Лидер "Динамо" восстановился от травмы перед ключевым матчем в борьбе за место в ЛЧ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник Виктор Цыганков восстановился от травмы и поможет киевскому "Динамо" в матче против луганской "Зари"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Хавбек восстановился после повреждения передней поверхности бедра и начал подготовку к матчу 26-го тура УПЛ против луганской "Зари", который состоится 13 июня.

Встреча является ключевой в борьбе за второе место, которое позволит сыграть в Лиге чемпионов. В турнирной таблице УПЛ команды имеют равное количество баллов и занимают 2-3 место.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 16 млн евро.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать