Местные выборы: Поплавский стал лидером Аграрной партии

12 июня, 2020, 19:53

12 июня на XXVI съезде Аграрной партии Украины Михаила Поплавского избрали ее главой

Об этом сообщает пресс-служба Аграрной партии.

В съезде приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций. Во время съезда было объявлено, что партия собирается на местных выборах осенью этого года.

"Для меня большая честь и ответственность стать главой Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номер один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров", - сказал Михаил Поплавский.

Напомним, на парламентских выборах 2019 года в поддержку Аграрной партии сделал концертный тур певец Олег Винник.

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