Олег Винник анонсировал концертный тур в поддержку партии Поплавского
1 июля, 2019, 20:12
Певец заявил о поддержке "Аграрной партии" и объявил о начале тура по регионам Украины
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Если бы я не был из села, если бы я так тяжело не работал, как работают люди в селе, я не достиг бы таких высот и не собирал сегодня стадионы. Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - отметил Винник.
Олег Винник вместе с лидером избирательного списка Михаилом Поплавским начнут тур по регионам Украины в поддержку Аграрной партии. Первая встреча с избирателями состоится 4 июля в городе Фастов Киевской области.
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