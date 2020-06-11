Судья, который будет выбирать меру пресечения Стерненко, принимал решение об аресте майдановцев, - активист

11 июня, 2020, 19:18

Судья Владимир Бугель, который будет выбирать меру пресечения активисту Сергею Стерненко, принимал решения об аресте майдановцев

Об этом сообщил активист Михаил Жернаков в Facebook.

"Судья Бугиль, который завтра будет избирать меру пресечения Сергею Стерненко - судья Майдана: принял решение о взятии под стражу и обысках участников Революции Достоинства; подлежит люстрации", - написал активист.

Также активист отметил, что судья лгал в своей декларации добропорядочности и давал ложные показания о нападении на него.

"Оправдал фигуранта дела о взятке в $500 тыс. Гречкивского, при наличии конфликта интересов", - отметил активист.

Напомним, утром 11 июня полиция пришла к активисту Сергею Стерненко для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите

Полиция перекрыла Аскольдов переулок 3А, где Сергею Стерненко должны вручать подозрение по самозащите при нападении.

Стерненко заявил, что ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

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