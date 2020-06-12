Легендарный игрок "Манчестер Сити" пожаловался на диетолога донецкого "Металлурга"

12 июня, 2020, 15:50

Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что когда играл в донецком "Металлурге", то диетолог запрещал есть борщ

Об этом сообщает championat.

37-летний Туре так и не попробовал борщ в период выступлений в чемпионате Украины.

"Борщ я так и не попробовал. В то время у нас в "Металлурге" был очень строгий диетолог. Мы должны были есть на базе, а перед тренировками нас проверяла специальный прибор, который подсчитывал количество жиров в организме. Диетолог был настолько строгим, что мог отнять деньги из зарплаты. Этот парень следил за нами каждый день", - рассказал футболист.

Яя Туре выступал за донецкий "Металлург" в период с 2004-го по 2005-й год. Позже успел поиграть за греческий "Олимпиакос" и испанскую "Барселону".

Наибольшего успеха достиг в "Манчестер Сити", где выступал с 2010-го по 2018-й год. На его счету 316 матчей, 79 голов и 50 результативных передач за английский клуб.