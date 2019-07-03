//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-футболист Барселоны поехал на заработки в 2-ю китайскую лигу

Экс-футболист Барселоны поехал на заработки в 2-ю китайскую лигу


фото: barcaman.ru
Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре стал игроком китайского "Циндао Хайн"

Об этом передает Squawka в twitter.

36-летний ивуарийский футболист больше года оставался без игровой практики, и наконец нашел новое место работы.

"С начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы. Сейчас я решил принять новый и помочь создать историю футбольного клуба" Циндао Хайн ". Это очень захватывающий молодой клуб с большим потенциалом. Мы разделяем ту же философию - играть в красивый футбол" , - написал Туре в своем твиттере.

"Циндао Хайн" выступает во 2-й китайской лиге.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июля, 2019 среда

больше новостей

3 июля, 2019 среда

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать