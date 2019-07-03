Экс-футболист Барселоны поехал на заработки в 2-ю китайскую лигу

3 июля, 2019, 13:54

Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре стал игроком китайского "Циндао Хайн"

Об этом передает Squawka в twitter.

36-летний ивуарийский футболист больше года оставался без игровой практики, и наконец нашел новое место работы.

"С начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы. Сейчас я решил принять новый и помочь создать историю футбольного клуба" Циндао Хайн ". Это очень захватывающий молодой клуб с большим потенциалом. Мы разделяем ту же философию - играть в красивый футбол" , - написал Туре в своем твиттере.

"Циндао Хайн" выступает во 2-й китайской лиге.

DONE DEAL: Yaya Toure has signed for Qingdao Huanghai who play in the Chinese second division. pic.twitter.com/gYVKCX2mHO - Squawka News (@SquawkaNews) 3 июля 2019 г.