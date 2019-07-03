Экс-футболист Барселоны поехал на заработки в 2-ю китайскую лигу
3 июля, 2019, 13:54
Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре стал игроком китайского "Циндао Хайн"
Об этом передает Squawka в twitter.
36-летний ивуарийский футболист больше года оставался без игровой практики, и наконец нашел новое место работы.
"С начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы. Сейчас я решил принять новый и помочь создать историю футбольного клуба" Циндао Хайн ". Это очень захватывающий молодой клуб с большим потенциалом. Мы разделяем ту же философию - играть в красивый футбол" , - написал Туре в своем твиттере.
"Циндао Хайн" выступает во 2-й китайской лиге.
DONE DEAL: Yaya Toure has signed for Qingdao Huanghai who play in the Chinese second division. pic.twitter.com/gYVKCX2mHO- Squawka News (@SquawkaNews) 3 июля 2019 г.
- Напомним, 2 апреля экс-футболист "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре рассказал, как страдал от расизма во время выступлений за донецкий "Металлург".
- 19 апреля бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре посетил тренировочную базу киевского "Динамо" и сделал громкое заявление в Киеве.
- 10 мая агент Дмитрий Селюк сообщил, что Яя Туре завершил карьеру футболиста и планирует работать тренером.
- 13 мая экс-полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и донецкого "Металлурга" Яя Туре передумал завершать карьеру .
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
Читайте также
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-