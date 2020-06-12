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Espreso.tvСпортКапитану "Ливерпуля" предложили безумную зарплату в размере 64 млн евро

Капитану "Ливерпуля" предложили безумную зарплату в размере 64 млн евро


фото: Getty Images
Английский "Ливерпуль" предложил защитнику Вирджилу ван Дейку контракт на 5 лет с зарплатой в размере 64 млн евро

Об этом сообщает FOX sports .

Новый контракт сделает ван Дейка самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля", 64 млн евро он сможет заработать за 5 лет, которые прописаны в контракте, в год нидерландский защитник зарабатывать более 12,8 млн евро.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 41 матч, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость центрбэка составляет 80 млн евро.

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