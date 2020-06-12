Дело Стерненко: защите отказали в отводе судьи

12 июня, 2020, 15:49

Адвокатам активиста Сергея Стерненко отказали в отводе судьи Владимира Бугиля

Об этом сообщил сам активист в Telegram.

"Нам отказали в отводе судьи Бугиля. Пристрастный судья Майдана будет меня судить", - написал Стерненко.