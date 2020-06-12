Дело Стерненко: защите отказали в отводе судьи
12 июня, 2020, 15:49
Адвокатам активиста Сергея Стерненко отказали в отводе судьи Владимира Бугиля
Об этом сообщил сам активист в Telegram.
"Нам отказали в отводе судьи Бугиля. Пристрастный судья Майдана будет меня судить", - написал Стерненко.
- Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев.
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