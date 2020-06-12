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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: защите отказали в отводе судьи

Дело Стерненко: защите отказали в отводе судьи


фото: pushkinska
Адвокатам активиста Сергея Стерненко отказали в отводе судьи Владимира Бугиля

Об этом сообщил сам активист в Telegram.

"Нам отказали в отводе судьи Бугиля. Пристрастный судья Майдана будет меня судить", - написал Стерненко.

  • Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев.
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