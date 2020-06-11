Журналистов каналов ZIK и НАШ исключили из состава Совета общественного контроля НАБУ

11 июня, 2020, 14:52

Совет общественного контроля НАБУ исключил из своего состава телеведущего ZIK Василия Апасова и журналиста канала "НАШ" (под псевдонимом Макс Назаров) Назара Диордица

Об этом сообщил сам Макс Назаров в Telegram.

"Совет общественного контроля НАБУ исключила нас с Василием Апасовым за якобы накрутку голосов", - написал он.

Назаров добавил, что он обратится в милицию и пойдет в суд.