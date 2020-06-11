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Espreso.tvОбществоЖурналистов каналов ZIK и НАШ исключили из состава Совета общественного контроля НАБУ

Журналистов каналов ZIK и НАШ исключили из состава Совета общественного контроля НАБУ

Совет общественного контроля НАБУ исключил из своего состава телеведущего ZIK Василия Апасова и журналиста канала "НАШ" (под псевдонимом Макс Назаров) Назара Диордица

Об этом сообщил сам Макс Назаров в Telegram.

"Совет общественного контроля НАБУ исключила нас с Василием Апасовым за якобы накрутку голосов", - написал он.

Назаров добавил, что он обратится в милицию и пойдет в суд.

  • На выборах в РГК НАБУ, которые прошли 29 мая, зафиксирован искусственное завышение количества голосов от кандидатов Василия Апасова (телеведущий ZIK) и Назара Диордица (журналист канала "НАШ" под псевдонимом Макс Назаров)
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