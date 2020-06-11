Журналистов каналов ZIK и НАШ исключили из состава Совета общественного контроля НАБУ
11 июня, 2020, 14:52
Совет общественного контроля НАБУ исключил из своего состава телеведущего ZIK Василия Апасова и журналиста канала "НАШ" (под псевдонимом Макс Назаров) Назара Диордица
Об этом сообщил сам Макс Назаров в Telegram.
"Совет общественного контроля НАБУ исключила нас с Василием Апасовым за якобы накрутку голосов", - написал он.
Назаров добавил, что он обратится в милицию и пойдет в суд.
- На выборах в РГК НАБУ, которые прошли 29 мая, зафиксирован искусственное завышение количества голосов от кандидатов Василия Апасова (телеведущий ZIK) и Назара Диордица (журналист канала "НАШ" под псевдонимом Макс Назаров)
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