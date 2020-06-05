Журналистов каналов ZIK и НАШ поймали на накрутках голосов на выборах в Раду общественного контроля НАБУ

5 июня, 2020, 18:35

На выборах в РОК НАБУ, которые прошли 29 мая, зафиксировано искусственное завышение количества голосов от кандидатов Василия Апасова (телеведущий ZIK) и Назара Диордица (журналист канала "НАШ" под псевдонимом Макс Назаров)

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

"Для выявления возможного искусственного завышения количества голосов Национальное бюро осуществило аналитическую проверку полного протокола голосования с частично обезличенными данными и внутренних журналов регистрации событий системы голосования. По результатам выявлены факты, свидетельствующие об осуществлении многоразового голосования с определенной группы устройств, что могло привести к искусственному завышению количества голосов", - говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

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В бюро отметили, что речь идет о кандидатах в Раду общественного контроля НАБУ, которые баллотировались под номерами 1 и 7 - Василии Апасове и Назаре Диордице:

"Прежде всего речь идет о кандидатах № 1 и № 7, искусственное завышение количества голосов за которых могло существенно повлиять на результаты рейтингового Интернет-голосования".

Оба кандидата баллотировались от ОО "Совет общественного контроля".

Отметим, каждая общественная организация, в уставе которой прописана борьба с коррупцией, может баллотироваться на выборах в РОК НАБУ.

Список кандидатов на выборах в НАБУ - источник :

"Указанные выводы НАБУ подтверждаются результатами мониторинга процесса голосования независимым наблюдателем - ОО "Электронная демократия". В то же время, согласно действующему законодательству, Рада общественного контроля является независимым органом, и Национальное бюро не уполномочено отменять результаты рейтингового интернет-голосования даже в случае выявления вышеупомянутых фактов" , - отметили в НАБУ.

Национальное бюро обратится к членам новоизбранного состава Рады общественного контроля, чтобы РОК, на основании указанной информации, приняла соответствующие меры реагирования.

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