Жена Медведчука является совладельцем "1 + 1" и "2 + 2" - "Схемы"

Об этом сообщают "Схемы".

Согласно информации, которую указал Медведчук в своей имущественной декларации, его жена телеведущая Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1 ", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1 + 1" по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

Другим крупным совладельцем "1 + 1" является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Во время телефонного разговора Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1 + 1" для него новость.

"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - отметил бизнесмен .

Коломойский ответил, комфортно ли ему быть партнером семьи Медведчуков.

"А мне какая разница? Он же не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис . Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего ... Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос ", - сказал бизнесмен.

Журналисты отправили просьбу о комментарии также в пресс-службу телеканала "1 + 1", но на момент публикации новости без ответа, как и не отвечали официальные телефоны прессслужбы.

В то же время в пресс служба "1 + 1" по просьбе другого СМИ - "Детектор медиа" - прокомментировать отношение к собственности канала Медведчука.

"Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ", - сказали в пресс-службе.

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