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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал, на каких должностях хотел видеть Тигипко и Хорошковского

Зеленский рассказал, на каких должностях хотел видеть Тигипко и Хорошковского


фото: president.gov.ua
Экс-вицепремьеру Сергею Тигипко предлагали консультировать правительство, а еще одному бывшему вицепремьеру Валерию Хорошковскому - работу на таможне

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью " Украинской правде ".

"Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально (на тот момент глава Таможенной службы Максим, - ред.) Нефедов никогда не сможет это сделать, и время показало, что это правда. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите". Он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: "Идите, пожалуйста". Он отказался", - заявил Зеленский.

Президент предполагает, что Хорошковский ожидал "более серьезную должность", должность премьера, но ему этого не предлагали.

По его словам, еще один бывший вице-премьер Сергей Тигипко был "одним из тех людей, которому мы действительно предложили сильную мощную рабочую группу".

"Открытый офис - делайте стратегию, что вы видите, со своим опытом, что в стране за многие годы не строилось - сейчас мы вам даем такие полномочия как совещательный орган. Они сказали: мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов и должна быть стратегия длинная, к которой нужно подключить McKinsey (консалтинговая компания, - ред.) и закажем такую стратегию. Мы говорим: "Ок, делайте это". Об этом мы говорили с Тигипко, это правда", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Тигипко не мог быть премьер-министром из-за люстрации.

"Они что-то там предлагали правительству. Я не знаю, сколько недель они работали, но они что-то предлагали. То есть мы сделали эту группу, они создали там стратегию, она должна быть у Шмыгаля", - отметил Зеленский.

  • Отметим, Валерий Хорошковский до этого работал председателем Государственной таможенной службы (2007-2009), председателем СБУ (2010-2012), министром финансов (2012) и первым вице-премьером (2012).
  • А Сергей Тигипко успел поработать вице-премьером (1997, 2010-2012), министром экономики (1999-2000) и председателем Национального банка Украины (2002-2004).

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