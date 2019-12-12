В Нигере боевики напали на военную базу: погибли по меньшей мере 73 солдат

12 декабря, 2019, 13:37

В результате нападения боевиков на армейскую базу на западе Нигера погибли по меньшей мере 73 военнослужащих

Об этом сообщает BBC.

"Боевики убили по меньшей мере 73 солдат во время нападения на военную базу на западе Нигера", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве обороны Нигера заявили о "большом количестве нейтрализованных террористов".

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Однако известно о значительной активности связанных с "Исламским государством" и "Боко Харам" вооруженных групп в регионе.