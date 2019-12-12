В Нигере боевики напали на военную базу: погибли по меньшей мере 73 солдат
12 декабря, 2019, 13:37
В результате нападения боевиков на армейскую базу на западе Нигера погибли по меньшей мере 73 военнослужащих
Об этом сообщает BBC.
"Боевики убили по меньшей мере 73 солдат во время нападения на военную базу на западе Нигера", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве обороны Нигера заявили о "большом количестве нейтрализованных террористов".
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Однако известно о значительной активности связанных с "Исламским государством" и "Боко Харам" вооруженных групп в регионе.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно