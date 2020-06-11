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Espreso.tvОбществоВопрос статуса ОРДЛО вряд ли вынесут на референдум, - Разумков

Вопрос статуса ОРДЛО вряд ли вынесут на референдум, - Разумков


фото: rada.gov.ua
В случае принятия закона "О народовластии" вопросы, касающиеся целостности Украины, в частности предоставление ОРДЛО "особого статуса", на референдум вряд ли будут выносить

Такое мнение высказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, может ли через механизм референдума быть принят "особый статус Донбасса", сообщает Укринформ.

"Изменения, которые будут нести с собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом. Очень много мы, как государство, отдали за территорию Украины, которая пока находится не под контролем украинской власти. Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче", - заявил Разумков.

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