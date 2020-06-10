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Espreso.tvОбществоСтефанчук рассказал, когда могут принять закон о референдуме в первом чтении

Стефанчук рассказал, когда могут принять закон о референдуме в первом чтении

В Раде ожидают, что закон о референдуме в первом чтении могут принять 18 июня

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина

По его словам, этот законопроект поддержит не только фракция "Слуга народа", но и другие депутатские фракции.

"Если вдруг этот законопроект попытаются забрасывать правками, то у нас есть действующая антиспамная процедура (как при рассмотрении во втором чтении законопроекта о банках, - ред.). Но, думаю, это не тот случай. Уже 30 лет политики шли с этим обещанием и вряд ли у них найдутся внятные аргументы, почему должна заработать пятая статья Конституции, в которой предусмотрено народовластие ", - сказал он.

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