Стефанчук рассказал, когда могут принять закон о референдуме в первом чтении

10 июня, 2020, 12:08

В Раде ожидают, что закон о референдуме в первом чтении могут принять 18 июня

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина

По его словам, этот законопроект поддержит не только фракция "Слуга народа", но и другие депутатские фракции.

"Если вдруг этот законопроект попытаются забрасывать правками, то у нас есть действующая антиспамная процедура (как при рассмотрении во втором чтении законопроекта о банках, - ред.). Но, думаю, это не тот случай. Уже 30 лет политики шли с этим обещанием и вряд ли у них найдутся внятные аргументы, почему должна заработать пятая статья Конституции, в которой предусмотрено народовластие ", - сказал он.