Умер 90-летний украинский тренер двух олимпийских чемпионов
11 июня, 2020, 17:44
Сегодня, 11 июня, в возрасте 90 лет скончался заслуженный тренер Украины и СССР Владимир Кацман
Об этом сообщает Главком.
Владимир Кацман родился 13 июня 1929 года в Харькове. Специалист считается одним из лучших тренеров в истории легкой атлетики Одессы.
За свою тренерскую карьеру Кацман подготовил 40 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, среди которых два олимпийских чемпиона - легкоатлет-десятиборец Николай Авилов, который выиграл золото Олимпиады-1972 и бронзу в 1976-м, а также триумфатор 1972 года в велотандеме Владимир Семенец.
- 10 июня во возрасте 78 лет скончался тренер по биатлону Александр Прядко, который работал с первой олимпийской медалисткой в истории Украины.
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