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Espreso.tvСпортУмер 90-летний украинский тренер двух олимпийских чемпионов

Умер 90-летний украинский тренер двух олимпийских чемпионов


фото: noc-odessa.org.ua
Сегодня, 11 июня, в возрасте 90 лет скончался заслуженный тренер Украины и СССР Владимир Кацман

Об этом сообщает Главком.

Владимир Кацман родился 13 июня 1929 года в Харькове. Специалист считается одним из лучших тренеров в истории легкой атлетики Одессы.

За свою тренерскую карьеру Кацман подготовил 40 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, среди которых два олимпийских чемпиона - легкоатлет-десятиборец Николай Авилов, который выиграл золото Олимпиады-1972 и бронзу в 1976-м, а также триумфатор 1972 года в велотандеме Владимир Семенец.

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