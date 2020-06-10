Умер тренер первой в истории Украины олимпийской медалистки
10 июня, 2020, 14:54
В возрасте 78 лет скончался тренер по биатлону Александр Прядко, который работал с первой олимпийской медалисткой в истории Украины
Об этом сообщает "Трибуна".
Прядко был связан с биатлоном начиная с 1963 года, а в 1973-м организовал первую мужскую команду в городе Прилуки.
Среди главных достижений, тренерская работа с Валентиной Цербе-Несиной, которая под его руководством стала бронзовым призером Олимпиады-1994, первой медалисткой Игр в истории независимой Украины.
Сегодня, 10 июня, Александра Прядко похоронили в Чернигове.
- 25 мая в возрасте 56 лет от инфаркта скончался тренер по биатлону Роман Зубрилов .
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