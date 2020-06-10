Умер тренер первой в истории Украины олимпийской медалистки

10 июня, 2020, 14:54

В возрасте 78 лет скончался тренер по биатлону Александр Прядко, который работал с первой олимпийской медалисткой в истории Украины

Об этом сообщает "Трибуна".

Прядко был связан с биатлоном начиная с 1963 года, а в 1973-м организовал первую мужскую команду в городе Прилуки.

Среди главных достижений, тренерская работа с Валентиной Цербе-Несиной, которая под его руководством стала бронзовым призером Олимпиады-1994, первой медалисткой Игр в истории независимой Украины.

Сегодня, 10 июня, Александра Прядко похоронили в Чернигове.