Укрпочта хочет продать здание Главпочтамта на Крещатике

11 июня, 2020, 10:29

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что компания рассчитывает продать помещение Главпочтамта, которое находится на Крещатике в Киеве

Об этом пишет 24 канал.

Смелянский отметил, что в помещении Главпочтамта работает более тысячи сотрудников, которые обслуживают Кабмин и посольства.

"Крещатик, Майдан - места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре", - сообщил Смелянский.

Он отметил, что здание уже оценили в более чем миллиард гривень, а также допустил возможность оставить Укрпочте операционный зал Главпочтамта - как символ.

"Чтобы привести офис в порядок - надо 75 млн. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы", - заявил Смелянский.

Напомним, в начале июня государственная "Укрпочта" уже продала семь объектов непрофильной недвижимости в системе Prozorro на сумму примерно 90 млн грн при стартовой цене в 25 млн грн