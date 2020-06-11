Укрпочта хочет продать здание Главпочтамта на Крещатике
Об этом пишет 24 канал.
Смелянский отметил, что в помещении Главпочтамта работает более тысячи сотрудников, которые обслуживают Кабмин и посольства.
"Крещатик, Майдан - места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре", - сообщил Смелянский.
Он отметил, что здание уже оценили в более чем миллиард гривень, а также допустил возможность оставить Укрпочте операционный зал Главпочтамта - как символ.
"Чтобы привести офис в порядок - надо 75 млн. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы", - заявил Смелянский.
- Напомним, в начале июня государственная "Укрпочта" уже продала семь объектов непрофильной недвижимости в системе Prozorro на сумму примерно 90 млн грн при стартовой цене в 25 млн грн
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