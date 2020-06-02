Укрпочта начала торговать непрофильной недвижимостью на Prozorro

2 июня, 2020, 10:03

Государственная "Укрпочта" уже продала семь объектов непрофильной недвижимости в системе Prozorro на сумму примерно 90 млн грн при стартовой цене в 25 млн грн

Об этом сообщил в Facebook председатель правления компании Игорь Смелянский.

В частности, Укрпочта продала здания и склады в Киеве, Львове, Черниговской области и Трускавце Львовской области. Всего компания хочет на первом этапе продать 800 объектов.

"Полученные деньги будут использованы, чтобы превратить часто разбитое корыто инфраструктуры Укрпочты 70-80 годов прошлого века в современную цифровую логистическую и, конечно, банковскую инфраструктуру. Первые аукционы ... и небо не упало, и купил эти активы не Сорос (карантин - не долетел), а обычные украинские компании, которые смогут использовать их в своем бизнесе ", - заявил Смелянский.

Он сообщил, что следующие аукционы пройдут 12 июня. Компания продаст в частности объекты в Конча-Заспе и на Крещатике.

Напомним, государственный почтовый оператор Укрпочта намерена построить восемь новых сортировочных центров .