Укрпочта начала торговать непрофильной недвижимостью на Prozorro
Об этом сообщил в Facebook председатель правления компании Игорь Смелянский.
В частности, Укрпочта продала здания и склады в Киеве, Львове, Черниговской области и Трускавце Львовской области. Всего компания хочет на первом этапе продать 800 объектов.
"Полученные деньги будут использованы, чтобы превратить часто разбитое корыто инфраструктуры Укрпочты 70-80 годов прошлого века в современную цифровую логистическую и, конечно, банковскую инфраструктуру. Первые аукционы ... и небо не упало, и купил эти активы не Сорос (карантин - не долетел), а обычные украинские компании, которые смогут использовать их в своем бизнесе ", - заявил Смелянский.
Он сообщил, что следующие аукционы пройдут 12 июня. Компания продаст в частности объекты в Конча-Заспе и на Крещатике.
- Напомним, государственный почтовый оператор Укрпочта намерена построить восемь новых сортировочных центров .
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