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Espreso.tvСпортУкраинский футболист забил гол за команду Реброва в Венгрии

Украинский футболист забил гол за команду Реброва в Венгрии


фото: fradi.hu
Украинский полузащитник Игорь Харатин забил гол в матче чемпионата Венгрии между "Ференцварошем", который тренирует Сергей Ребров и "Пакш"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 28-го тура Харатин вышел в стартовом составе "Ференцвароша" и забил гол на 82-й минуте, после которого счет стал 2:0 в пользу команды Реброва. Несмотря на это, клуб из Будапешта не удержал победу, пропустил дважды и сыграл вничью 2: 2.

Еще один украинский футболист - Александр Зубков - также сыграл за "Ференцварош" весь матч.

Команда Реброва продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии и опережает ближайшего преследователя - "Фехервар" - на 9 очков.

В нынешнем сезоне Игорь Харатин сыграл за "Ференцварош" 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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