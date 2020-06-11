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Espreso.tvСпортУкраинец дебютирует в UFC поединком на бойцовском острове

Украинец дебютирует в UFC поединком на бойцовском острове


фото: Xsport.ua
Украинский боец смешанных единоборств Александр Доскальчук проведет дебютный поединок в UFC на бойцовском острове в ОАЭ

Об этом сообщает championat.com.

Доскальчук 15 июля проведет в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) первый бой против россиянина Тагира Уланбекова, представляющего команду чемпиона в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова.

В активе 30-летнего Александра Доскальчука, выступающего в самом легком весе (до 61 кг), 9 выигранных поединков из 10.

На счету 29-летнего Уланбекова 11 поединков, в которых он получил 10 побед и потерпел одно поражение.

В июле UFC проведет четыре турнира на "бойцовском острове", расположенном в Абу-Даби - 11, 15, 18 и 25 июля.

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