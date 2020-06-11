Украинец дебютирует в UFC поединком на бойцовском острове
11 июня, 2020, 09:10
Украинский боец смешанных единоборств Александр Доскальчук проведет дебютный поединок в UFC на бойцовском острове в ОАЭ
Об этом сообщает championat.com.
Доскальчук 15 июля проведет в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) первый бой против россиянина Тагира Уланбекова, представляющего команду чемпиона в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова.
В активе 30-летнего Александра Доскальчука, выступающего в самом легком весе (до 61 кг), 9 выигранных поединков из 10.
На счету 29-летнего Уланбекова 11 поединков, в которых он получил 10 побед и потерпел одно поражение.
В июле UFC проведет четыре турнира на "бойцовском острове", расположенном в Абу-Даби - 11, 15, 18 и 25 июля.
- 10 июня стало известно, что президент UFC Дэйна Уайт устроил специальный остров для турниров по смешанным единоборствам в ОАЭ.
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