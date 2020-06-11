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Espreso.tvСпортУченые выяснили, кто лучший футболист - Месси или Роналду

Ученые выяснили, кто лучший футболист - Месси или Роналду


фото: Getty Images
Нидерландские и бельгийские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что Лиоенль Месси вдвое превосходит по игровым качествам Криштиану Роналду

Об этом сообщает Sport.es .

Нидерландская информационная компания SciSports совместно с Университетом Левена в Бельгии провела исследование игровых качеств аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По результатам анализа выяснилось, что аргентинец вдвое превосходит португальца. Исследование определяет так называемую ценность действий на основе оценки возможностей, основанная на различных параметрах игры.

Оценивались все действия, которые осуществляет футболист в ходе игры, и его влияние на исход встречи. При этом анализировался период между 2013 и 2016 годами, что теоретически должно сыграть против Месси, поскольку Роналду в этот период достиг наибольшей результативности.

Результат Месси составил 1,21 против 0,61 у Роналду. Исследование показало, что аргентинец осуществляет больше действий с мячом, создает больше моментов, а также имеет большее влияние на результат матча, чем португалец.

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